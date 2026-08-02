«Башакшехир» хочет арендовать Мудрика: раскрыты первые детали переговоров

Дата публикации: 02-08-2026 12:23

Будущее Михаила Мудрика вновь оказалось в центре внимания трансферного рынка. После официального завершения антидопингового разбирательства украинский вингер получил первый конкретный вариант для продолжения карьеры — интерес к футболисту проявил турецкий «Башакшехир».

По информации турецких СМИ, клуб из Стамбула уже связался с руководством «Челси», чтобы обсудить возможность аренды 25-летнего игрока. На данном этапе стороны изучают потенциальные условия сделки и оценивают её финансовую составляющую.

Главным вопросом остаётся распределение расходов по заработной плате футболиста. Именно этот фактор может стать определяющим для продолжения переговоров. Если клубам удастся найти компромисс, обсуждение возможного перехода перейдёт в более предметную стадию.

Интерес «Башакшехира» появился практически сразу после того, как Михаил Мудрик получил право вновь выступать на профессиональном уровне. Напомним, Футбольная ассоциация Англии официально объявила о завершении дисциплинарного производства в отношении украинского футболиста.

30 июля 2026 года между Мудриком, FA и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) было достигнуто мировое соглашение. Согласно условиям договорённости, футболист признал факт нарушения антидопинговых правил, а период ранее назначенного отстранения был признан полностью отбытым.

Теперь украинский вингер снова может выходить на поле, а интерес со стороны турецкого клуба свидетельствует о том, что рынок быстро отреагировал на его возвращение. Для «Башакшехира» аренда игрока с высоким потенциалом может стать серьёзным усилением состава перед новым сезоном.

Окончательное решение о будущем Мудрика будет зависеть не только от переговоров между клубами, но и от позиции самого «Челси». Лондонцы должны определить, рассчитывают ли они на футболиста в ближайшем сезоне или предпочтут предоставить ему возможность регулярно получать игровую практику в другом чемпионате.