«Рома» нацелилась на Эндрика: римляне готовят предложение «Реалу»

Дата публикации: 03-08-2026 12:16

Итальянская «Рома» активно изучает варианты усиления атакующей линии и обратила внимание на одного из самых перспективных молодых форвардов Европы. По информации La Gazzetta dello Sport, римский клуб заинтересован в подписании нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрика.

Источник сообщает, что спортивное руководство «джаллоросси» следит за развитием карьеры бразильца уже около месяца. За это время в клубе детально изучили перспективы возможной сделки и пришли к выводу, что футболист способен значительно усилить линию нападения команды.

Наиболее вероятным вариантом считается аренда. При этом «Рома» рассчитывает включить в соглашение право последующего выкупа, чтобы при успешной игре нападающего получить возможность оформить полноценный трансфер.

Интерес итальянского клуба во многом связан с успешным выступлением Эндрика во второй половине прошлого сезона. После перехода на правах аренды в французский «Лион» молодой форвард быстро адаптировался и стал одним из ключевых игроков команды.

За 21 матч во всех турнирах бразилец отметился 16 результативными действиями, забив восемь мячей и отдав восемь голевых передач. Такая статистика заметно повысила интерес к футболисту со стороны ведущих европейских клубов.

Несмотря на прогресс Эндрика, его будущее в «Реале» остаётся открытым. Высокая конкуренция в атакующей линии мадридцев может стать одним из факторов, который позволит «Роме» рассчитывать на успешные переговоры.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего нападающего оценивается в 40 миллионов евро. Именно поэтому вариант с арендой и последующим правом выкупа выглядит для римского клуба наиболее реалистичным с финансовой точки зрения.

После третьего места в чемпионате Италии «Рома» намерена укрепить состав перед новым сезоном и участием в еврокубках. Подписание Эндрика может стать одной из самых заметных сделок клуба, если сторонам удастся договориться с мадридским «Реалом» об условиях перехода.