«Спартак» сохранил идеальный старт сезона, обыграв «Ахмат» на выезде

Дата публикации: 03-08-2026 12:19

Московский «Спартак» продолжил победное шествие в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, добыв непростую победу в выездном матче против грозненского «Ахмата». Поединок второго тура на «Ахмат Арене» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых, а судьба трёх очков решилась уже в компенсированное время.

Хозяева начали встречу максимально активно и уже на пятой минуте получили право на пенальти. К мячу подошёл полузащитник Эгаш Касинтура, который уверенно переиграл голкипера «Спартака» и вывел грозненский клуб вперёд.

После пропущенного мяча гости постепенно завладели инициативой и стали всё чаще создавать опасные моменты у ворот соперника. Незадолго до перерыва давление москвичей принесло результат: на 39-й минуте защитник Кристофер Ву успешно подключился к атаке и восстановил равновесие на табло.

Во втором тайме борьба стала ещё более напряжённой. Ключевой эпизод произошёл на 76-й минуте, когда после просмотра видеоповтора арбитр изменил первоначальное решение и показал Касинтуре красную карточку. Оставшись вдесятером, «Ахмат» был вынужден сосредоточиться на обороне.

Численное преимущество позволило «Спартаку» усилить давление в заключительном отрезке встречи. Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте Эсекьель Барко великолепно исполнил штрафной удар, отправив мяч в сетку и принеся красно-белым волевую победу.

Благодаря этому успеху команда набрала максимальные шесть очков после двух туров и поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ, подтвердив серьёзность своих чемпионских амбиций на старте сезона.

«Ахмат» же, несмотря на яркое начало встречи, не сумел удержать преимущество. После двух туров грозненский клуб имеет в активе одно очко и располагается на 11-й строчке чемпионата.

В следующем туре «Спартак» ждёт одно из самых интересных противостояний начала сезона — домашняя встреча с действующим чемпионом «Краснодаром». «Ахмат» постарается реабилитироваться в гостевом матче против воронежского «Факела».