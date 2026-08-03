«Барселона» хочет сохранить Торреса, но «ПСЖ» продолжает переговоры

Дата публикации: 03-08-2026 12:21

Французский «Пари Сен-Жермен» не прекращает попыток усилить линию нападения и продолжает работу над возможным трансфером Феррана Торреса. По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители парижского клуба провели очередной этап переговоров с испанским форвардом, подтвердив серьёзность своего интереса.

Источник сообщает, что контакты между сторонами продолжаются уже не первую неделю. Руководство ПСЖ рассматривает Торреса как одного из приоритетных кандидатов для усиления атакующей линии перед стартом нового сезона и стремится убедить футболиста принять предложение.

При этом в самой «Барселоне» не заинтересованы в расставании с одним из самых результативных игроков прошлого сезона. Каталонский клуб рассчитывает сохранить испанца в составе и продолжить сотрудничество, считая его важной частью проекта на ближайшие годы.

Несмотря на позицию руководства, окончательное решение будет принимать сам Ферран Торрес. Именно от его желания зависит, останется ли он на «Камп Ноу» или решится на новый этап карьеры во французском чемпионате.

Минувший сезон стал одним из лучших для испанского нападающего в составе «Барселоны». Во всех турнирах Торрес провёл 49 матчей, забив 21 мяч и отдав три результативные передачи. Такая статистика вновь подтвердила его высокий уровень и привлекла внимание нескольких европейских топ-клубов.

Действующий контракт футболиста с каталонцами рассчитан до лета 2027 года, поэтому «Барселона» сохраняет сильные позиции в переговорах и не испытывает необходимости продавать игрока на невыгодных условиях.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Феррана Торреса составляет около 50 миллионов евро. Однако учитывая его возраст, стабильную результативность и долгосрочное соглашение с клубом, потенциальная сумма трансфера может оказаться значительно выше.

В ближайшие недели ситуация вокруг будущего испанского форварда может получить новое развитие. Если ПСЖ сумеет убедить самого игрока, переговоры между клубами могут перейти в активную фазу и стать одной из самых обсуждаемых трансферных историй этого лета.