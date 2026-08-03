«Спартак» и «Панатинаикос» почти договорились по Ливаю Гарсии

Дата публикации: 03-08-2026 12:24

Будущее нападающего московского «Спартака» Ливая Гарсии может определиться уже в ближайшее время. По информации Only Pao, переговоры между российским клубом и греческим «Панатинаикосом» вступили в заключительную фазу, а сторонам осталось согласовать лишь несколько важных деталей.

Основой сделки должна стать аренда сроком на один сезон. При этом клубы продолжают обсуждать условия, на которых греческая команда сможет сохранить форварда у себя после завершения арендного соглашения.

Главным предметом разногласий остаётся пункт о последующем выкупе. Руководство «Панатинаикоса» не готово брать на себя обязательство по обязательному приобретению игрока летом 2027 года. Вместо этого греческий клуб предпочитает сохранить право самостоятельно принять решение о полноценном трансфере по итогам сезона.

В свою очередь, «Спартак» пытается добиться максимально выгодных условий. Несмотря на понимание того, что вернуть сумму, сопоставимую с затратами на покупку Гарсии, практически невозможно, московский клуб стремится установить как можно более высокую стоимость возможного выкупа.

Ещё одним вопросом, который пока не урегулирован, остаётся плата за саму аренду. Изначально красно-белые были готовы отпустить футболиста без дополнительной компенсации, однако позднее пересмотрели свою позицию и запросили около одного миллиона евро за годичное соглашение.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия, источник отмечает, что стороны значительно продвинулись вперёд, а вероятность успешного завершения переговоров остаётся высокой.

Ливай Гарсия пополнил состав «Спартака» в 2025 году и за это время успел провести 33 матча во всех турнирах. В активе нападающего семь забитых мячей и пять результативных передач, однако стабильным игроком стартового состава ему стать не удалось.

По оценке Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость форварда составляет около семи миллионов евро. Если клубы сумеют согласовать последние условия, переход Гарсии в «Панатинаикос» может стать одним из наиболее заметных трансферов с участием клуба Российской Премьер-лиги в нынешнее межсезонье.