«Ливерпуль» растерял преимущество в два мяча и проиграл «Лидсу» в ярком спарринге

Дата публикации: 03-08-2026 12:26

Товарищеская встреча между «Ливерпулем» и «Лидс Юнайтед» подарила болельщикам один из самых зрелищных матчей летнего межсезонья. На стадионе «Солджер Филд» в Чикаго мерсисайдцы уверенно начали игру и быстро заработали преимущество в два мяча, однако после перерыва полностью потеряли контроль над происходящим и уступили со счётом 2:4.

Команда из Ливерпуля захватила инициативу с первых минут. Уже на седьмой минуте Люк Чемберс завершил быструю атаку точным ударом и вывел «красных» вперёд, задав высокий темп встречи.

До ухода на перерыв преимущество фаворита стало ещё более весомым. На 40-й минуте Флориан Вирц оказался в нужном месте в штрафной площади и удвоил преимущество своей команды, казалось, приблизив «Ливерпуль» к уверенной победе.

Однако второй тайм полностью изменил ход поединка. «Лидс» значительно прибавил в атаке и уже на 60-й минуте сократил отставание благодаря точному удару Брендена Ааронсона. Этот гол стал отправной точкой впечатляющего камбэка.

Спустя одиннадцать минут Доминик Калверт-Льюин восстановил равновесие, а уже через две минуты «павлины» вышли вперёд. Победный перелом в игру внёс Шон Лонгстафф, который завершил очередную атаку своей команды и сделал счёт 3:2.

На этом гости останавливаться не стали. За пять минут до финального свистка Калверт-Льюин оформил дубль, поставив эффектную точку в матче и окончательно лишив «Ливерпуль» шансов избежать поражения.

Таким образом, «Лидс Юнайтед» одержал яркую волевую победу, забив четыре мяча подряд после неудачного первого тайма. Для команды этот успех стал важным сигналом перед стартом нового сезона, тогда как тренерскому штабу «Ливерпуля» предстоит серьёзно проанализировать причины провала после комфортного преимущества.

Напомним, в прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги «Ливерпуль» завершил чемпионат на пятом месте с 60 набранными очками, а «Лидс Юнайтед» финишировал четырнадцатым, записав в свой актив 47 баллов.