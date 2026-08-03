УЕФА готовит иск против ФИФА: конфликт вокруг чемпионата мира выходит на новый уровень

Дата публикации: 03-08-2026 12:28

Конфликт между УЕФА и ФИФА вокруг коммерческих прав на крупнейшие футбольные турниры получил новое развитие. Несмотря на отказ Международной федерации футбола от спорного проекта, европейская организация намерена добиваться юридической оценки происходивших переговоров и уже предупредила ФИФА о возможном обращении в суд.

Как сообщает The Telegraph, руководство УЕФА направило официальное письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино. В документе содержится требование сохранить всю документацию, связанную с проектом продажи части коммерческих прав на чемпионат мира и другие международные соревнования частным инвесторам.

В письме также подчёркивается, что данные материалы могут стать доказательной базой в случае судебного разбирательства. Тем самым европейская футбольная организация фактически уведомила ФИФА о готовности защищать свою позицию в юридической плоскости.

Копия обращения была направлена и Джошуа Кушнеру — основателю инвестиционного фонда Thrive Eternal. Ранее именно этот фонд назывался одним из ключевых участников консорциума, который рассматривался в качестве потенциального инвестора нового коммерческого проекта ФИФА.

Напомним, Международная федерация футбола планировала создать отдельную компанию FIFA Forward Enterprises. Предполагалось, что новая структура займётся управлением коммерческими правами на чемпионаты мира и другие соревнования, а привлечение частного капитала позволит значительно увеличить доходы организации.

Однако инициатива встретила серьёзное сопротивление со стороны ведущих футбольных структур. Против проекта публично выступили УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола, выразив опасения относительно прозрачности сделки и возможных последствий для мировой футбольной системы.

Под давлением критики ФИФА в итоге отказалась от реализации первоначального плана. Тем не менее в УЕФА считают, что этого недостаточно, и намерены добиться полной правовой оценки процесса подготовки сделки.

Если европейская организация действительно подаст иск, противостояние между двумя крупнейшими футбольными институтами может перейти в судебную плоскость и стать одним из самых масштабных управленческих конфликтов в истории мирового футбола.