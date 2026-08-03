«Севилья» усилила вратарскую линию, подписав Франа Гонсалеса

Дата публикации: 03-08-2026 12:30

«Севилья» официально объявила о подписании голкипера мадридского «Реала» Франа Гонсалеса. Молодой испанский вратарь продолжит карьеру в андалусском клубе на постоянной основе, а его долгосрочный контракт рассчитан до июня 2031 года.

О завершении сделки сообщила пресс-служба «Севильи», подтвердив, что клубы достигли полного соглашения по трансферу воспитанника мадридской академии. Таким образом, для Гонсалеса начинается новый этап профессиональной карьеры после нескольких лет в системе «Королевского клуба».

Хотя дебютировать за основную команду «Реала» в официальных матчах вратарю не удалось, в прошлом сезоне он регулярно привлекался к работе с первым составом. В общей сложности Фран Гонсалес 14 раз попадал в заявку главной команды мадридцев, получая ценный опыт рядом с ведущими футболистами клуба.

Основную игровую практику голкипер получал в составе «Кастильи». За резервную команду «Реала» он провёл 28 матчей, став одним из ключевых игроков коллектива. Вместе с командой Гонсалес дошёл до стадии плей-офф за право выступать в Сегунде, однако борьба завершилась уже в первом раунде после поражения от «Сабаделя».

Успешно развивается и международная карьера молодого вратаря. Фран Гонсалес регулярно вызывается в юношеские и молодёжные сборные Испании и считается одним из самых перспективных голкиперов своего поколения.

В 2024 году он стал чемпионом Европы среди игроков до 19 лет, а спустя год представлял Испанию на молодёжном чемпионате мира U20, который проходил в Чили. Кроме того, за последний сезон голкипер дебютировал в составе сборной Испании U21 и уже успел провести три матча в рамках квалификации чемпионата Европы 2027 года.

В «Севилье» рассчитывают, что молодой вратарь сможет продолжить прогресс и со временем станет важной частью команды. Для самого Гонсалеса переход открывает возможность регулярно выступать на высоком уровне и сделать следующий шаг в развитии своей карьеры в испанской Ла Лиге.