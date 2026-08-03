Президент «Трабзонспора» впервые ответил на слухи о трансфере Мохамеда Салаха

Дата публикации: 03-08-2026 12:33

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган впервые публично прокомментировал многочисленные сообщения о возможном переходе бывшего вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Руководитель турецкого клуба заявил, что на данный момент никаких договорённостей с египетской звездой не существует.

По словам Догана, в последние дни вокруг клуба появилось большое количество слухов, однако они не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что в ближайшее время не запланирован даже приезд футболиста в Трабзон, а если бы переговоры действительно вышли на финальную стадию, клуб не стал бы скрывать эту информацию от болельщиков и представителей СМИ.

Президент отметил, что любой руководитель мечтал бы видеть в своей команде игрока уровня Салаха, однако сейчас говорить о состоявшемся трансфере преждевременно. При этом он сознательно отказался отвечать на вопрос, проводились ли какие-либо контакты с окружением футболиста, сославшись на необходимость соблюдать конфиденциальность.

Доган также объяснил, почему клуб старается максимально осторожно комментировать трансферные темы. По его мнению, публичные заявления способны напрямую повлиять на ход переговоров, особенно если речь идёт о футболистах мирового уровня. Именно поэтому руководство предпочитает не раскрывать детали до тех пор, пока сделка не будет полностью согласована.

Кроме того, глава «Трабзонспора» привёл пример с недавним переходом Арала Шимшира. Он напомнил, что ранее клуб отрицал интерес к игроку, хотя впоследствии всё же оформил его трансфер. По словам Догана, такая стратегия была частью переговорного процесса.

Президент пояснил, что на определённом этапе за Шимшира требовали от 25 до 30 миллионов евро, поэтому открытое признание заинтересованности лишь усилило бы позиции продавца. Руководство клуба было обязано действовать в интересах «Трабзонспора» и не давать поводов для роста стоимости сделки.

Ранее ряд источников сообщал, что Мохамед Салах якобы приблизился к переходу в «Трабзонспор» после неудачных переговоров с «Галатасараем». Однако заявление президента турецкого клуба показывает, что никаких официальных договорённостей пока не достигнуто, а будущее одного из самых известных африканских футболистов по-прежнему остаётся открытым.