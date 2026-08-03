Тренер «Бенфики» лично поддержал Судакова после непростого периода

Дата публикации: 03-08-2026 12:35

Главный тренер «Бенфики» Марку Силва продолжает оказывать всестороннюю поддержку украинскому полузащитнику Георгию Судакову, который переживает непростой период после перехода в португальский клуб. По информации O Jogo, наставник считает, что главная задача сейчас — помочь футболисту вернуть уверенность в собственных силах.

Как отмечает источник, специалист, возглавивший «Бенфику» этим летом, с первых дней работы дал понять, что полностью доверяет украинскому хавбеку и рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. В клубе убеждены, что потенциал Судакова значительно выше того уровня, который он пока демонстрирует после переезда в Лиссабон.

Особенно показательным стал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Санкт-Галлена», завершившийся убедительной победой «Бенфики» со счётом 5:0. Незадолго до встречи Марку Силва публично подтвердил, что продолжает верить в украинского полузащитника, после чего включил его в стартовый состав.

После финального свистка тренер лично подошёл к Судакову и коротко оценил его выступление, сказав: «Хорошая игра». По данным O Jogo, этот жест был неслучайным — наставник сознательно старается поддерживать футболиста, чтобы помочь ему избавиться от внутреннего напряжения и вернуть уверенность.

В «Бенфике» считают, что главной причиной не самого удачного прошлого сезона стали не игровые качества украинца, а психологическое давление. После громкого трансфера от Судакова ожидали быстрых результатов, и высокий статус сделки стал дополнительной нагрузкой для молодого полузащитника.

Несмотря на это, руководство клуба не сомневается в перспективах 23-летнего футболиста. В Лиссабоне уверены, что по мере адаптации к новому чемпионату и возросшим ожиданиям он сможет полностью раскрыть свой потенциал и стать одним из лидеров команды.

Напомним, летом прошлого года Судаков перебрался в «Бенфику» из донецкого «Шахтёра» на правах аренды за 6,75 миллиона евро. После завершения сезона португальский клуб воспользовался правом выкупа и заплатил за украинца ещё 20,25 миллиона евро. Кроме того, соглашение предусматривает бонусные выплаты, которые могут принести «Шахтёру» ещё до пяти миллионов евро в зависимости от выполнения определённых условий.