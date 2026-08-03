Лукаку близок к уходу из «Наполи»: за форварда борются клубы МЛС и Турции

Дата публикации: 03-08-2026 12:37

Будущее Ромелу Лукаку в «Наполи» становится всё менее определённым. По информации инсайдера Николо Скиры, руководство неаполитанского клуба и бельгийский нападающий уже работают над вариантом, который позволит сторонам расстаться на взаимовыгодных условиях.

Источник утверждает, что сам форвард открыт к смене команды и готов рассмотреть предложения от других клубов. Именно поэтому представители игрока и «Наполи» начали искать оптимальное решение, которое устроит всех участников возможной сделки.

Интерес к опытному бельгийцу сохраняется сразу в нескольких чемпионатах. Одним из наиболее активных претендентов считается американская «Атланта Юнайтед», которая рассчитывает усилить линию нападения футболистом с богатым международным опытом. Кроме того, за развитием ситуации внимательно следят турецкие гранды — «Фенербахче» и «Бешикташ», также заинтересованные в приглашении нападающего.

Минувший сезон оказался для Лукаку крайне непростым. Из-за затяжной травмы бельгиец практически не играл и принял участие всего в семи матчах за «Наполи», сумев отличиться лишь одним забитым мячом.

Дополнительным фактором, осложнившим положение футболиста, стал конфликт с бывшим главным тренером команды Антонио Конте. По данным СМИ, между наставником и нападающим возникли серьёзные разногласия после того, как Лукаку отказался своевременно вернуться в расположение клуба по окончании мартовской международной паузы.

Несмотря на сложный клубный сезон, в составе сборной Бельгии форвард вновь подтвердил свой высокий уровень. На чемпионате мира 2026 года Лукаку установил новое достижение, став лучшим бомбардиром в истории бельгийской национальной команды на мировых первенствах.

Контракт нападающего с «Наполи» действует до июня 2027 года, однако нынешняя ситуация значительно увеличивает вероятность его ухода уже в текущее трансферное окно. Если одним из вариантов продолжения карьеры станет переход в «Атланту Юнайтед», Лукаку сможет стать партнёром российского полузащитника Алексея Миранчука, который уже выступает за клуб МЛС.