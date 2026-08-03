Де Брёйне может оказаться в МЛС: «Интер Майами» возобновил интерес к бельгийцу

Дата публикации: 03-08-2026 12:39

«Интер Майами» вновь включился в борьбу за одного из лучших полузащитников современного футбола. По информации Mundo Deportivo, клуб из Флориды возобновил интерес к Кевину Де Брёйне и рассматривает возможность приглашения бельгийского хавбека уже в ближайшее трансферное окно.

Руководство американского клуба мечтает создать одну из самых звёздных команд в истории МЛС. В случае успешного завершения сделки Де Брёйне может составить компанию Лионелю Месси, Луису Суаресу и Родриго Де Паулю, которые уже выступают за «Интер Майами».

Интерес к бельгийцу возник не впервые. Ещё летом 2025 года инсайдер Николо Скира сообщал, что Де Брёйне провёл переговоры сразу с двумя представителями МЛС — «Интер Майами» и «Сан-Диего». Тогда футболист решил не покидать европейский футбол и предпочёл продолжить карьеру на высшем уровне.

Однако теперь ситуация изменилась. По данным Mundo Deportivo, вероятность переезда одного из самых известных бельгийских игроков в Северную Америку вновь значительно выросла. Воспользоваться этим намерены сразу несколько клубов лиги.

Помимо команды из Майами, за развитием ситуации внимательно следят «Чикаго Файр» и «Сан-Диего». Оба клуба готовы включиться в борьбу за футболиста, если появится возможность договориться с ним о переходе.

В настоящий момент Де Брёйне защищает цвета «Наполи», где уже успел стать одним из заметных игроков средней линии. За итальянский клуб бельгиец провёл 21 матч во всех турнирах, записав на свой счёт пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Несмотря на успешное выступление в Серии А, слухи о возможном переезде в МЛС продолжают усиливаться. Если «Интер Майами» сумеет убедить Де Брёйне принять предложение, американский клуб получит ещё одного футболиста мирового уровня и сделает заявку на создание, пожалуй, самого звёздного состава в истории североамериканского чемпионата.