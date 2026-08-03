Франция ждёт дебют Зидана: 80 тысяч билетов исчезли менее чем за сутки

Дата публикации: 03-08-2026 12:41

Назначение Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции мгновенно вызвало огромный интерес среди болельщиков. По информации RMC Sport, билеты на первый домашний матч национальной команды под руководством легендарного специалиста были полностью распроданы менее чем за сутки после старта продаж.

Продажа билетов стартовала 31 июля, однако уже на следующий день свободных мест не осталось. Болельщики стремились попасть на историческую встречу, которая станет официальным дебютом одного из самых успешных французских тренеров последних десятилетий во главе национальной команды.

Первый матч Зидана состоится 2 октября в рамках Лиги наций. На домашнем поле сборная Франции примет принципиального соперника — команду Италии. Ожидается, что трибуны легендарного «Стад де Франс», способного вместить около 80 тысяч зрителей, будут заполнены до отказа.

Высокий спрос на билеты подтверждает масштаб ожиданий вокруг возвращения Зидана в большой футбол. После нескольких лет вне тренерской деятельности француз вновь оказался в центре внимания, а его назначение стало одним из самых обсуждаемых событий мирового футбола последних месяцев.

Федерация футбола Франции ранее официально объявила о подписании с 53-летним специалистом четырёхлетнего контракта. Перед новым этапом карьеры Зидан не работал главным тренером с 2021 года, когда завершил второй период своей работы в мадридском «Реале».

Именно с испанским грандом Зидан добился выдающихся результатов, дважды возглавляя команду. За время работы в Мадриде он завоевал 11 трофеев, включая три подряд победы в Лиге чемпионов — достижение, которое до сих пор остаётся одним из самых ярких в истории европейского клубного футбола.

Теперь болельщики сборной Франции рассчитывают, что легендарный специалист сумеет повторить свой успех уже на международной арене. Судя по рекордному интересу к его первому матчу, кредит доверия со стороны французских фанатов оказался максимальным ещё до официального дебюта.