Контрактный тупик: Винисиус возвращается в Мадрид для судьбоносной встречи

Дата публикации: 03-08-2026 12:43

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» может определиться уже в ближайшие дни. По информации AS, руководство испанского гранда готовится провести с бразильским форвардом ключевой раунд переговоров, который должен поставить точку в вопросе продления контракта.

Накануне вечером, 2 августа, нападающий вернулся в столицу Испании после отпуска. Уже сегодня он приступит к подготовке к новому сезону под руководством главного тренера Жозе Моуринью, для которого это станет первая полноценная встреча с одним из лидеров команды.

Как сообщает источник, первым делом Винисиус проведёт разговор с новым наставником «сливочных». После общения с тренером футболиста ожидает встреча с руководством клуба, на которой стороны вновь обсудят условия нового соглашения.

Действующий контракт бразильца подходит к завершающей стадии и рассчитан ещё примерно на одиннадцать месяцев. В «Реале» по-прежнему считают Винисиуса одним из важнейших игроков проекта и хотят сохранить его в составе, однако не готовы удовлетворять все финансовые требования, выдвинутые стороной футболиста.

Именно этот вопрос остаётся главным препятствием на пути к подписанию нового договора. Руководство мадридского клуба не намерено пересматривать своё последнее предложение, тогда как окружение игрока рассчитывает добиться более выгодных условий сотрудничества.

По данным AS, если компромисс так и не будет найден, «Реал» способен пойти на неожиданный шаг. Чтобы избежать риска потерять одного из своих лидеров бесплатно после окончания контракта, клуб может рассмотреть возможность продажи Винисиуса уже в нынешнее трансферное окно.

На протяжении последних недель вокруг бразильца регулярно появляются трансферные слухи. Одним из наиболее активных претендентов на нападающего называют лондонский «Арсенал», который, по информации СМИ, внимательно следит за развитием ситуации.

Минувший сезон Винисиус вновь провёл на высоком уровне. В составе «Реала» он принял участие во всех ключевых турнирах и записал на свой счёт 22 забитых мяча, подтвердив статус одного из самых результативных и опасных игроков команды. Именно поэтому предстоящие переговоры могут стать определяющими не только для самого футболиста, но и для всей трансферной кампании мадридского клуба.