Инсайдер раскрыл новые детали будущего Люки Шевалье в «ПСЖ»

Дата публикации: 03-08-2026 12:45

Будущее голкипера «Пари Сен-Жермен» Люки Шевалье оказалось под серьёзным вопросом. По информации инсайдера Николо Скиры, французский вратарь может сменить команду уже до закрытия нынешнего трансферного окна.

Источник утверждает, что представители 24-летнего футболиста уже предложили его кандидатуру сразу нескольким клубам из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. Это говорит о том, что сторона игрока рассматривает различные варианты продолжения карьеры, если ситуация в Париже не изменится.

Ещё совсем недавно сообщалось, что руководство «ПСЖ» не собирается отпускать Шевалье и рассчитывает на него в новом сезоне. Однако последние события вокруг вратарской линии французского чемпиона заставили по-новому взглянуть на перспективы голкипера.

По данным Фабрицио Романо, парижский клуб продолжает активно следить за вратарём «Пармы» Дзионом Судзуки. Более того, руководство «ПСЖ» готово выделить серьёзные средства на приобретение японского голкипера, что может привести к усилению конкуренции или изменению расстановки сил в составе.

Сам Шевалье перебрался в Париж прошлым летом из «Лилля». За трансфер перспективного французского вратаря чемпион Франции заплатил около 40 миллионов евро, рассчитывая, что он станет важной частью проекта на долгие годы.

За время выступлений в составе «ПСЖ» голкипер провёл 28 официальных матчей. За этот период он пропустил 28 мячей, а в десяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Тем не менее концовка прошлого сезона оказалась для француза крайне непростой. Во второй половине чемпионата он утратил статус основного вратаря, уступив место в стартовом составе российскому голкиперу Матвею Сафонову, который сумел убедить тренерский штаб своей стабильной игрой.

На фоне усиливающейся конкуренции и интереса других европейских клубов вероятность ухода Шевалье заметно выросла. Если «ПСЖ» всё же подпишет нового вратаря, трансфер французского голкипера может стать одним из самых обсуждаемых событий заключительной части летнего трансферного окна.