Клубный чемпионат мира — 2029 может не состояться: ФИФА столкнулась с серьёзной проблемой

Дата публикации: 03-08-2026 12:48

Следующий клубный чемпионат мира, запланированный на 2029 год, может оказаться под угрозой. По информации Daily Express, Международная федерация футбола столкнулась с серьёзными трудностями при подготовке турнира, из-за чего проведение соревнования больше не выглядит гарантированным.

Главной проблемой, как утверждает источник, остаётся отсутствие окончательных договорённостей между ФИФА и ведущими европейскими клубами. Именно неопределённость вокруг участия представителей европейского футбола ставит под сомнение возможность проведения турнира в намеченные сроки.

Дополнительные сложности создаёт и тот факт, что организация до сих пор не определилась с принимающей стороной. Несмотря на то что интерес к проведению соревнований проявили сразу несколько государств, окончательное решение пока не принято.

В числе претендентов на проведение турнира называются Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Германия, Мексика и Англия. Однако, по данным издания, наиболее высокие шансы получить право принять клубный чемпионат мира сейчас имеют Катар и Соединённые Штаты.

Неопределённость вокруг будущего турнира возникает на фоне масштабной реформы соревнования, которую ФИФА начала реализовывать несколько лет назад. Новый формат с участием 32 команд должен был значительно повысить коммерческую привлекательность турнира и расширить его международную аудиторию.

Первый розыгрыш обновлённого клубного чемпионата мира состоялся летом 2025 года в США. Турнир проходил с 14 июня по 13 июля и стал крупнейшим в истории соревнования благодаря увеличенному количеству участников.

Победителем дебютного турнира в новом формате стал лондонский «Челси». В финальном матче английский клуб уверенно переиграл французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0, завоевав титул сильнейшей клубной команды мира.

Теперь ФИФА предстоит решить сразу несколько важных вопросов — от согласования участия европейских грандов до выбора страны-хозяйки. Пока эти проблемы остаются нерешёнными, перспективы проведения клубного чемпионата мира в 2029 году остаются неопределёнными.