После отказа Родри «ПСЖ» переключился на лидера «Барселоны»

Дата публикации: 03-08-2026 12:50

«Пари Сен-Жермен» готовит один из самых громких трансферных шагов нынешнего лета. По информации El Nacional, руководство французского клуба намерено предпринять попытку приобрести полузащитника «Барселоны» Педри и уже работает над первым официальным предложением.

Источник утверждает, что парижане готовы начать переговоры с суммы около 90 миллионов евро. В клубе считают испанского хавбека идеальным кандидатом для усиления центральной линии и одним из главных приоритетов на трансферном рынке.

Интерес к футболисту заметно усилился после того, как «ПСЖ» потерпел неудачу в борьбе за Родри. Главный тренер команды Луис Энрике рассчитывал увидеть полузащитника «Манчестер Сити» в своём составе, однако испанец, по данным СМИ, сделал выбор в пользу мадридского «Реала».

После изменения трансферных планов внимание французского чемпиона переключилось на Педри. В Париже убеждены, что универсальный полузащитник способен стать одним из лидеров команды и идеально вписаться в игровую философию Луиса Энрике.

Однако оформить подобную сделку будет крайне непросто. «Барселона» рассматривает 23-летнего испанца как одного из ключевых футболистов нынешнего проекта. За несколько лет в каталонском клубе Педри превратился не только в основного игрока, но и вошёл в число капитанов команды.

С момента перехода в «Барселону» в 2020 году полузащитник провёл 245 матчей во всех турнирах. За этот период он отметился 28 забитыми мячами и 33 голевыми передачами, став одним из самых стабильных игроков сине-гранатовых.

Долгосрочный контракт Педри с каталонским клубом действует до лета 2030 года, поэтому руководство «Барселоны» не испытывает давления в вопросе возможной продажи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет около 150 миллионов евро, что значительно превышает сумму, которую готов предложить «ПСЖ».

Несмотря на это, парижский клуб намерен проверить готовность «Барселоны» к переговорам. Если каталонцы откажутся обсуждать трансфер, «ПСЖ», вероятно, придётся либо существенно увеличить предложение, либо переключиться на другие варианты усиления полузащиты.