Инфантино ищет поддержку Белого дома: раскрыты новые детали борьбы за пост главы ФИФА

Дата публикации: 04-08-2026 12:06

Президент ФИФА Джанни Инфантино продолжает искать способы укрепить свои позиции на фоне усиливающегося давления вокруг руководства мировым футболом. Как сообщает New York Post, глава организации рассчитывает заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, Инфантино планирует провести встречу с государственным секретарём США Марко Рубио. Одной из главных тем переговоров должна стать роль футбола как инструмента международного влияния и дипломатии. Президент ФИФА намерен подчеркнуть, что крупнейший вид спорта способен стать важным элементом так называемой «мягкой силы» Соединённых Штатов.

Источник утверждает, что активизация контактов с американскими властями происходит на фоне непростой ситуации внутри самой ФИФА. В последние недели вокруг организации разгорелась масштабная дискуссия, связанная с реформой коммерческой структуры и будущим управления крупнейшими международными турнирами.

Ранее ФИФА представила проект создания дочерней компании FIFA Forward Enterprises. Предполагалось, что новая структура будет отвечать за коммерческие права чемпионатов мира и других соревнований, а также поможет значительно увеличить финансовые поступления организации за счёт привлечения инвестиций.

Однако эта инициатива вызвала серьёзное сопротивление со стороны ведущих футбольных институтов. Против предложенной модели публично выступили УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола, выразив обеспокоенность принципами управления проектом и возможными последствиями для мирового футбола.

На фоне усиливающейся критики внимание к деятельности Инфантино заметно возросло. По информации New York Post, именно поэтому президент ФИФА стремится укрепить свои международные позиции и заручиться поддержкой влиятельных политических партнёров.

Джанни Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с февраля 2016 года. До перехода в ФИФА он долгие годы работал в структуре УЕФА, где занимал одну из ключевых руководящих должностей. Теперь же ближайшие месяцы могут стать одними из самых важных за всё время его пребывания во главе мирового футбола.