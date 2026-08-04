После ухода Лакруа «Кристал Пэлас» начал переговоры по игроку «Челси»

Дата публикации: 04-08-2026 12:09

«Кристал Пэлас» активно работает над усилением обороны после ухода Максанса Лакруа. По информации журналиста Фабриса Хокинса, главным кандидатом на замену французскому защитнику стал игрок «Челси» Аксель Дисаси.

Руководство лондонского клуба считает, что опытный центральный защитник способен безболезненно закрыть вакантную позицию и стать новым лидером оборонительной линии. По этой причине «Кристал Пэлас» уже проявил предметный интерес к футболисту и внимательно изучает возможность его приобретения.

Необходимость в поиске нового защитника возникла после перехода Лакруа в «Челси». Потеря одного из ключевых игроков заставила «стекольщиков» ускорить работу на трансферном рынке, а кандидатура Дисаси оказалась одной из наиболее привлекательных.

При этом интерес к французскому футболисту проявляют не только представители английской Премьер-лиги. По данным источника, за развитием ситуации также внимательно следят несколько клубов итальянской Серии А, которые могут включиться в борьбу за защитника в ближайшее время.

Сам Дисаси присоединился к «Челси» в 2023 году после успешного периода в «Монако». До этого он также выступал за французские «Париж» и «Реймс», постепенно заслужив репутацию одного из самых надёжных центральных защитников своего поколения.

Однако закрепиться в стартовом составе лондонского клуба футболисту оказалось непросто. За последние сезоны он дважды отправлялся в аренду: сначала защищал цвета «Астон Виллы», а вторую часть прошлого сезона провёл в составе «Вест Хэм Юнайтед», где также получал регулярную игровую практику.

В общей сложности в минувшем сезоне Дисаси принял участие в 20 матчах во всех турнирах и сумел отметиться одним забитым мячом. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего защитника составляет около 15 миллионов евро.

Если сторонам удастся договориться, переход Дисаси позволит «Кристал Пэлас» оперативно компенсировать потерю Максанса Лакруа и укрепить оборону перед стартом нового сезона английской Премьер-лиги.