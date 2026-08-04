«Мы только начинаем»: Почеттино подписал долгосрочный контракт со сборной США

Дата публикации: 04-08-2026 12:12

Федерация футбола США официально определилась с будущим мужской национальной команды. На официальном сайте USSF объявлено о продлении сотрудничества с главным тренером Маурисио Почеттино, который продолжит руководить сборной как минимум до конца 2030 года.

Новое соглашение подтверждает полное доверие федерации к аргентинскому специалисту. Руководство американского футбола рассчитывает сохранить стабильность в работе национальной команды и продолжить развитие проекта, начатого после назначения Почеттино.

Сам тренер отметил, что за время сотрудничества с Федерацией футбола США убедился в огромном потенциале местного футбола. По его словам, атмосфера, созданная болельщиками во время чемпионата мира 2026 года, окончательно убедила тренерский штаб в правильности выбранного направления.

Почеттино подчеркнул, что его команда намерена заниматься не только подготовкой главной сборной страны. Новый этап сотрудничества предполагает более широкое участие в развитии всей футбольной системы США — от подготовки молодых игроков до совершенствования работы тренеров и национальных команд разных возрастов.

Аргентинский специалист также заявил, что его цель заключается в создании долгосрочного наследия, которое будет заметно не только по спортивным результатам. Он рассчитывает внести вклад в развитие футбола в Соединённых Штатах и помочь стране сделать ещё один шаг вперёд на мировой арене.

Маурисио Почеттино возглавил сборную США осенью 2024 года. За сравнительно короткий срок ему удалось сформировать конкурентоспособный коллектив, который достойно проявил себя на домашнем чемпионате мира.

Под руководством аргентинца американская команда сумела выйти в плей-офф мирового первенства 2026 года, завершив выступление на стадии 1/8 финала. Несмотря на вылет, работа тренерского штаба получила высокую оценку как внутри федерации, так и среди болельщиков.

Продление контракта до 2030 года свидетельствует о том, что Федерация футбола США делает ставку на долгосрочное развитие, рассчитывая вместе с Почеттино подготовить команду к следующим крупным международным турнирам и укрепить позиции страны среди ведущих футбольных держав.