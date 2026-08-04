«Барселона» рассматривает трансфер Родри на фоне травмы де Йонга

Дата публикации: 04-08-2026 12:16

«Барселона» может неожиданно вмешаться в одну из самых громких трансферных историй этого лета. По информации Cadena Ser, руководство каталонского клуба внимательно отслеживает ситуацию вокруг полузащитника «Манчестер Сити» Родри, который в последние недели активно связывается с возможным переходом в мадридский «Реал».

Интерес сине-гранатовых связан прежде всего с кадровыми проблемами в центре поля. После травмы Френки де Йонга спортивное руководство клуба начало искать варианты усиления средней линии и рассматривает испанского хавбека как одного из наиболее подходящих кандидатов.

Источник сообщает, что на данном этапе «Барселона» анализирует возможность проведения подобной сделки, однако окончательное решение будет зависеть сразу от нескольких факторов. В клубе готовы перейти к активным действиям лишь в том случае, если сам Родри выразит желание перебраться на «Камп Ноу», а финансовые условия позволят реализовать столь дорогостоящий трансфер.

При этом каталонцы понимают, что конкуренция за одного из лучших опорных полузащитников мира будет крайне высокой. В последние недели испанские СМИ регулярно сообщали о серьёзном интересе со стороны мадридского «Реала», который также рассматривает Родри в качестве ключевого усиления состава.

Несмотря на многочисленные слухи, полузащитник остаётся игроком «Манчестер Сити», где продолжает играть важную роль. В прошедшем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами, сохранив статус одного из лидеров английского клуба.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года, поэтому английский клуб сохраняет сильные переговорные позиции и не обязан спешить с продажей одного из своих ведущих футболистов.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость чемпиона мира и Европы составляет около 50 миллионов евро. Однако в случае начала полноценной борьбы между европейскими грандами итоговая сумма потенциального трансфера может оказаться значительно выше.

В ближайшие недели ситуация вокруг будущего Родри может стать одной из центральных тем летнего трансферного окна. Если «Барселона» действительно решит включиться в борьбу, испанскому полузащитнику предстоит сделать выбор между двумя принципиальными соперниками в испанском футболе.