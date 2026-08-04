«Челси» показал первое фото Мудрика после возвращения в команду

Дата публикации: 04-08-2026 12:21

Украинский вингер Михаил Мудрик вновь стал частью первой команды «Челси». После завершения дисциплинарного разбирательства и официального снятия дисквалификации футболист присоединился к лондонскому клубу, который продолжает подготовку к новому сезону английской Премьер-лиги.

О возвращении игрока сообщил сам «Челси». Пресс-служба клуба опубликовала фотографию украинца после его прибытия в Гонконг, где команда проводит заключительный этап предсезонного сбора под руководством главного тренера Хаби Алонсо.

Для Мудрика это первое появление в расположении клуба после длительного отсутствия. Напомним, в декабре 2024 года украинский футболист был отстранён от выступлений по обвинению в нарушении антидопинговых правил. В июле нынешнего года Футбольная ассоциация Англии официально объявила о завершении дисциплинарного процесса, после чего игрок получил право немедленно вернуться к профессиональной деятельности.

Гонконг стал второй остановкой «Челси» в рамках летней подготовки к сезону-2026/2027. Ранее команда провела первый этап тренировочного лагеря в австралийском Сиднее, где тренерский штаб начал формировать состав и отрабатывать игровые схемы перед стартом нового чемпионата.

Вместе с Мудриком к команде присоединились ещё несколько футболистов. В расположение клуба прибыли бельгийский голкипер Майк Пендерс и португальский нападающий Педру Нету, которые получили дополнительный отпуск после участия в чемпионате мира 2026 года.

Кроме того, тренерский штаб получил возможность оценить новичков команды. К предсезонной подготовке подключились Дэнни Уэлбек, Жеовани Кенда, а также американский вратарь Гэбриел Слонина, вернувшийся в «Челси» после аренды.

Возвращение Мудрика стало одним из самых обсуждаемых событий внутри лондонского клуба. Теперь украинскому вингеру предстоит набрать оптимальную форму и вновь завоевать место в составе, чтобы помочь «Челси» в предстоящем сезоне, который команда начнёт с обновлённым тренерским штабом и серьёзными амбициями на внутренней и международной аренах.