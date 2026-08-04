«Челси» объявил о подписании экс-капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона

Дата публикации: 04-08-2026 12:23

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании опытного полузащитника Джордана Хендерсона. Английский футболист продолжит карьеру на «Стэмфорд Бридж», заключив с клубом контракт сроком на два сезона.

О переходе 36-летнего хавбека сообщила пресс-служба «синих». В клубе подчеркнули, что один из самых титулованных английских полузащитников своего поколения присоединится к команде перед стартом сезона-2026/2027 и усилит состав, который готовится к новому чемпионату под руководством Хаби Алонсо.

Хендерсон переходит в «Челси» после выступлений за «Брентфорд». В лондонском клубе рассчитывают, что богатый опыт футболиста поможет команде не только на поле, но и в раздевалке, где ветеран сможет стать одним из лидеров коллектива.

За годы профессиональной карьеры английский полузащитник завоевал восемь крупных трофеев. Среди главных достижений — победы в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, которые он добыл в составе «Ливерпуля», где долгие годы был капитаном команды.

Именно период в мерсисайдском клубе стал самым успешным в карьере Хендерсона. С 2011 по 2023 год он провёл сотни матчей за «красных», став одним из символов команды и сыграв ключевую роль в возвращении клуба на вершину английского и европейского футбола.

До перехода в «Ливерпуль» полузащитник являлся воспитанником «Сандерленда», а также успел поиграть за «Ковентри Сити». Позднее его карьера продолжилась за пределами Англии — в саудовском «Аль-Иттифаке» и нидерландском «Аяксе», после чего он вновь вернулся в английский футбол.

Подписание Хендерсона стало ещё одним шагом «Челси» по укреплению состава перед новым сезоном. В клубе рассчитывают, что опыт международных турниров, лидерские качества и высокий футбольный интеллект ветерана помогут команде добиться поставленных целей в чемпионате Англии и на европейской арене.