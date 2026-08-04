Дортмунд усилился перспективным полузащитником сборной Греции

Дата публикации: 04-08-2026 12:26

Дортмундская «Боруссия» продолжает делать ставку на молодых футболистов и официально оформила переход одного из самых перспективных атакующих полузащитников Европы. Новым игроком немецкого клуба стал 18-летний Константинос Карецас, ранее выступавший за бельгийский «Генк».

О завершении сделки сообщила пресс-служба «Боруссии». С греческим футболистом подписан долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2031 года. Таким образом, клуб связывает с молодым хавбеком серьёзные планы на ближайшие годы.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 30 миллионов евро. Для дортмундцев это очередное крупное вложение в талантливого молодого игрока, который рассматривается как один из самых перспективных представителей своего поколения.

Карецас обратил на себя внимание благодаря ярким выступлениям в составе «Генка». В чемпионате Бельгии прошлого сезона он провёл 34 матча и стал одним из лучших созидателей команды, записав на свой счёт 11 результативных передач.

Не менее успешно полузащитник проявил себя и на международной арене. В матчах Лиги Европы сезона-2025/2026 он отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами, подтвердив способность эффективно действовать против соперников высокого уровня.

Молодой футболист уже успел дебютировать за национальную сборную Греции, где также считается одним из главных талантов нового поколения. Его универсальность, высокая техника и умение создавать моменты сделали Карецаса одной из самых востребованных фигур на трансферном рынке.

Ранее интерес к полузащитнику активно связывали с итальянским «Миланом», однако именно «Боруссия» сумела выиграть борьбу за перспективного игрока и оформить его переход.

В Дортмунде рассчитывают, что Карецас продолжит прогрессировать и повторит путь многих молодых звёзд, которые раскрылись именно в составе немецкого клуба. Если полузащитник быстро адаптируется к требованиям Бундеслиги, он может стать одним из ключевых игроков команды уже в ближайшие сезоны.