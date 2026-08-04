Бернарду Силва впервые высказался о Моуринью после перехода в «Реал»

Дата публикации: 04-08-2026 12:29

Полузащитник мадридского «Реала» Бернарду Силва поделился впечатлениями от предстоящей совместной работы с новым главным тренером команды Жозе Моуринью. Португалец признался, что с большим воодушевлением ждёт начала сезона и считает возможность тренироваться под руководством именитого специалиста важным этапом своей карьеры.

По словам Силвы, Моуринью занимает особое место в истории португальского футбола и оказал огромное влияние на развитие тренерской школы страны. Именно поэтому полузащитник особенно рад, что теперь сможет ежедневно работать рядом с одним из самых титулованных наставников современности.

Футболист отметил, что ещё в детстве внимательно следил за командами Моуринью. Он признался, что успехи знаменитого тренера вдохновляли целое поколение португальских игроков, а его достижения помогли значительно повысить авторитет португальского футбола на мировой арене.

Бернарду Силва подчеркнул, что рассчитывает многому научиться у нового наставника. По мнению полузащитника, опыт и знания Моуринью способны помочь ему выйти на ещё более высокий уровень и добиться новых успехов в составе мадридского клуба.

Переход Силвы в «Реал» был официально оформлен 17 июня. Практически сразу после подписания контракта внимание болельщиков оказалось приковано к его будущему взаимодействию с Моуринью, который несколькими днями ранее вновь возглавил «Королевский клуб».

Для самого Жозе Моуринью это уже второй период работы в Мадриде. Португальский специалист руководил «Реалом» с 2010 по 2013 год, выиграв вместе с командой чемпионат Испании и Кубок страны, а теперь получил возможность вновь возглавить один из самых титулованных клубов мира.

Предстоящий сезон станет началом нового проекта «Реала», в котором объединятся опыт одного из самых успешных тренеров современности и мастерство футболистов мирового уровня. В клубе рассчитывают, что сотрудничество Моуринью и Бернарду Силвы станет одной из ключевых составляющих борьбы команды за трофеи в Испании и Европе.