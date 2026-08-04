За Мудрика уже выстроилась очередь: сразу несколько клубов хотят подписать украинца

Дата публикации: 04-08-2026 12:32

Возвращение Михаила Мудрика в профессиональный футбол после досрочного завершения дисквалификации сразу привлекло внимание клубов на трансферном рынке. Как сообщает The Sun, «Челси» уже получил несколько обращений по поводу возможного перехода украинского вингера.

По информации источника, интерес к футболисту проявляют сразу три представителя английской Премьер-лиги. Кроме того, за развитием ситуации внимательно следят ещё три европейских клуба, которые также рассматривают возможность подписания 25-летнего игрока.

Одним из наиболее заметных претендентов называют «Ковентри», который недавно поднялся в Премьер-лигу. Команду возглавляет Фрэнк Лэмпард — бывший главный тренер «Челси», хорошо знакомый с возможностями Мудрика. Именно под его руководством украинец провёл восемь официальных матчей в составе лондонского клуба.

Несмотря на растущий интерес со стороны других команд, вопрос о будущем вингера пока остаётся открытым. Недавно пресс-служба «Челси» подтвердила, что Мудрик присоединился к партнёрам по команде на предсезонном сборе, где постепенно возвращается к полноценной работе после длительного отсутствия.

Напомним, с декабря 2024 года футболист тренировался индивидуально после временного отстранения, связанного с антидопинговым расследованием. За это время он не принимал участия в официальных матчах, поэтому сейчас основной задачей станет восстановление игровых кондиций.

По данным The Sun, главный тренер «Челси» Хаби Алонсо не намерен спешить с окончательным решением. Испанский специалист хочет лично оценить нынешнюю форму украинского футболиста во время тренировочного процесса, прежде чем определиться с его ролью в команде.

Руководство клуба рассматривает сразу несколько возможных сценариев. Среди них — сохранение Мудрика в составе, аренда для получения стабильной игровой практики или полноценный трансфер, если поступит предложение, которое устроит все стороны.

Окончательное решение ожидается ближе к завершению летнего трансферного окна, когда тренерский штаб получит полное представление о готовности украинского вингера и его перспективах в обновлённом составе «Челси».