Официально: воспитанник «Реала» Гонсало Гарсия продолжит карьеру в «Фулхэме»

Дата публикации: 04-08-2026 12:35

Испанский нападающий Гонсало Гарсия официально сменил клубную прописку и продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. «Фулхэм» объявил о подписании воспитанника мадридского «Реала», заключив с ним долгосрочное соглашение.

Контракт рассчитан до лета 2031 года и предусматривает возможность автоматического продления ещё на один сезон. Финансовые детали сделки стороны решили не раскрывать.

Сразу после завершения трансфера футболист поделился первыми эмоциями. Гарсия поблагодарил руководство английского клуба и главного тренера Альваро Арбелоа за оказанное доверие, отметив, что с нетерпением ждёт дебюта в новой команде и начала следующего этапа своей карьеры.

Переход в «Фулхэм» стал важным шагом для молодого форварда, который прошёл всю систему подготовки мадридского «Реала». На протяжении нескольких лет он считался одним из самых перспективных воспитанников академии «сливочных» и постепенно добился места в первой команде.

В прошлом сезоне Гарсия регулярно получал игровую практику в составе мадридского клуба. Во всех турнирах он провёл 39 матчей, записав на свой счёт восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Ещё более впечатляющую статистику нападающий демонстрировал в резервной команде «Реал Мадрид Кастилья». В сезоне-2024/2025 он отличился 30 голами в 73 встречах, подтвердив репутацию одного из самых результативных игроков клубной системы.

В «Фулхэме» рассчитывают, что испанец сумеет раскрыть свой потенциал уже на уровне английской Премьер-лиги. Руководство клуба видит в Гарсии долгосрочное усиление линии атаки и надеется, что опыт, полученный в структуре «Реала», поможет ему быстро адаптироваться к новым требованиям.

Для самого футболиста переход в чемпионат Англии открывает возможность закрепиться в одном из сильнейших европейских первенств и сделать следующий шаг в своей профессиональной карьере, регулярно выступая на самом высоком уровне.