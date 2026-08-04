Вслед за Гонсало Гарсией: «Фулхэм» оформил трансфер Сесара Паласиоса

Дата публикации: 04-08-2026 12:37

Лондонский «Фулхэм» продолжает активно усиливать состав за счёт игроков мадридского «Реала». После объявления о переходе нападающего Гонсало Гарсии английский клуб официально подтвердил подписание ещё одного воспитанника испанского гранда — полузащитника Сесара Паласиоса.

О трансфере 21-летнего плеймейкера сообщила пресс-служба «дачников». С футболистом заключён долгосрочный контракт, который рассчитан до завершения сезона-2030/2031. В соглашение также включена возможность продления сотрудничества ещё на один год.

Финансовые условия сделки официально не раскрываются. Однако ранее ряд европейских СМИ сообщал, что переход Паласиоса обойдётся «Фулхэму» примерно в 10 миллионов евро. При этом мадридский «Реал» сохранил за собой право получить 30 процентов от суммы возможной будущей продажи полузащитника.

В новом клубе испанец будет выступать под восьмым игровым номером. В руководстве «Фулхэма» рассчитывают, что молодой хавбек сможет усилить центральную линию команды и постепенно закрепиться в составе перед стартом нового сезона английской Премьер-лиги.

Примечательно, что Паласиос стал уже вторым игроком «Реала», перебравшимся в лондонский клуб за один день. Немногим ранее «Фулхэм» представил бывшего форварда мадридцев Гонсало Гарсию, который также подписал долгосрочное соглашение.

Активность английского клуба на трансферном рынке во многом связана с новым главным тренером. С нынешнего сезона команду возглавляет Альваро Арбелоа, ранее работавший в системе «Реала» и хорошо знакомый с молодыми талантами мадридской академии.

Именно этот фактор, как считают многие эксперты, помогает «Фулхэму» привлекать перспективных воспитанников испанского клуба. Арбелоа прекрасно знает возможности молодых футболистов и рассчитывает помочь им раскрыть свой потенциал уже в английском чемпионате.

Подписание Паласиоса стало ещё одним подтверждением долгосрочной стратегии «Фулхэма», который делает ставку на талантливых молодых игроков с опытом выступлений в одной из сильнейших академий мирового футбола. Теперь полузащитнику предстоит адаптироваться к требованиям Премьер-лиги и доказать, что он готов к новому этапу своей карьеры.