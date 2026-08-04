Родри — приоритет «Реала»: Моуринью хочет построить команду вокруг хавбека

Дата публикации: 04-08-2026 12:39

Мадридский «Реал» продолжает масштабную перестройку состава, однако главный тренер команды Жозе Моуринью не скрывает, что главным трансферным приоритетом для него остаётся полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Как сообщает Sport.es, португальский специалист считает именно испанца ключевым элементом будущей команды.

По информации источника, наставник «сливочных» убеждён, что Родри способен стать центральной фигурой нового проекта. Моуринью рассматривает хавбека не просто как усиление средней линии, а как футболиста, вокруг которого можно выстроить всю игровую систему.

Именно поэтому, несмотря на уже состоявшиеся громкие приобретения, руководство мадридского клуба продолжает активно работать над возможным трансфером игрока сборной Испании. Переговоры между сторонами не прекращаются, хотя договорённость пока не достигнута.

Главным препятствием остаётся позиция «Манчестер Сити». Английский клуб не намерен легко отпускать одного из своих лидеров и рассчитывает получить за Родри максимально возможную компенсацию. В Манчестере понимают, насколько высок интерес со стороны испанского гранда, и не собираются снижать финансовые требования.

Тем временем «Реал» уже серьёзно обновил состав в нынешнее трансферное окно. Команда усилилась сразу несколькими известными футболистами, подписав защитников Ибраиму Конате, Дензела Думфриса и Марка Кукурелью, а также полузащитника Бернарду Силву и нападающего Карлоса Эспи.

Кроме того, мадридский клуб находится в шаге от завершения ещё одной крупной сделки. По данным СМИ, в ближайшее время «Реал» рассчитывает официально оформить переход вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда, переговоры по которому вышли на финальную стадию.

Несмотря на столь активную работу на рынке, Моуринью продолжает настаивать именно на трансфере Родри. В клубе считают, что подписание испанского полузащитника станет последним недостающим элементом обновлённой команды, которая будет бороться за победы во всех турнирах уже в новом сезоне.