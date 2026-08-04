Официально: герой ЧМ-2026 Возинья стал игроком «Коло-Коло»

Дата публикации: 04-08-2026 12:42

Чилийский «Коло-Коло» официально усилил состав опытным голкипером сборной Кабо-Верде Возиньей. О переходе 40-летнего вратаря клуб сообщил на своей странице в социальных сетях, подтвердив завершение сделки.

Руководство команды не раскрыло детали соглашения, однако, по данным Transfermarkt, контракт с футболистом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Для опытного вратаря это станет первым этапом карьеры в чемпионате Чили.

Переход Возиньи состоялся вскоре после его успешного выступления на чемпионате мира 2026 года. Голкипер стал одним из главных героев своей национальной команды, проведя на турнире четыре матча и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Именно уверенная игра на мировом первенстве вновь привлекла внимание клубов к ветерану, который даже в 40-летнем возрасте продолжает демонстрировать высокий уровень и оставаться важной фигурой в сборной Кабо-Верде.

До переезда в Южную Америку Возинья защищал цвета португальского «Шавиша», выступавшего во втором по силе дивизионе страны. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 19 официальных матчах, шесть из которых завершил без пропущенных мячей.

Несмотря на солидный возраст, вратарь продолжает сохранять стабильную игровую форму и регулярно выходит на поле как на клубном уровне, так и в составе национальной команды. Именно этот опыт стал одной из главных причин, по которой «Коло-Коло» решил сделать ставку на опытного футболиста.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Возиньи составляет около 500 тысяч евро. Однако в чилийском клубе рассчитывают прежде всего не на коммерческую ценность игрока, а на его лидерские качества, богатый международный опыт и способность укрепить оборону команды.

Подписание Возиньи стало одним из самых заметных трансферов «Коло-Коло» в нынешнее окно. В клубе надеются, что опытный голкипер поможет команде успешно выступить во внутренних турнирах и станет важной частью состава уже в ближайшие месяцы.