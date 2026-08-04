УЕФА, АФК и КОНКАКАФ готовят масштабный ответ ФИФА и Инфантино

Дата публикации: 04-08-2026 12:44

Противостояние между руководством ФИФА и крупнейшими футбольными конфедерациями продолжает набирать обороты. Как сообщает The Times, УЕФА, Азиатская конфедерация футбола (АФК) и КОНКАКАФ уже начали обсуждать создание собственной системы международных соревнований, если Джанни Инфантино сохранит пост президента ФИФА после выборов 2027 года.

По информации издания, представители трёх организаций считают смену руководства Международной федерации футбола одной из главных задач ближайших лет. Именно поэтому уже сейчас разрабатываются различные сценарии действий на случай, если Инфантино вновь выдвинет свою кандидатуру и получит шанс остаться во главе мирового футбола ещё на один срок.

Среди наиболее радикальных вариантов рассматривается запуск альтернативных международных турниров, которые смогут существовать независимо от соревнований под эгидой ФИФА. Такой шаг может привести к крупнейшему кризису в истории мирового футбола и фактически разделить международный календарь на два самостоятельных направления.

Кроме создания новых турниров, обсуждаются и другие меры давления. По данным The Times, в руководстве конфедераций рассматривают возможность бойкота заседаний Совета ФИФА, а также совместного блокирования решений организации по ключевым вопросам развития мирового футбола.

Основная цель подобных действий — добиться смены руководства ФИФА на выборах, которые должны состояться в марте 2027 года. Руководители крупнейших конфедераций рассчитывают объединить усилия, чтобы не допустить переизбрания нынешнего президента.

Джанни Инфантино занимает пост главы ФИФА с февраля 2016 года. До перехода в Международную федерацию футбола он работал в структуре УЕФА, однако в последние годы отношения между организацией и европейскими футбольными властями заметно ухудшились.

Одной из причин конфликта стала инициатива по реформированию коммерческой модели ФИФА. Ранее сообщалось, что Инфантино продвигал проект, предусматривавший продажу части коммерческих прав организации. По данным СМИ, переговоры велись с инвесторами, связанными с окружением президента США Дональда Трампа, что вызвало волну критики со стороны футбольных функционеров и представителей спортивного сообщества.

Если противостояние между ФИФА и крупнейшими конфедерациями продолжит обостряться, мировой футбол может столкнуться с беспрецедентной ситуацией, последствия которой способны изменить международные турниры и систему управления этим видом спорта на долгие годы.