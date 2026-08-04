Судзуки согласовал контракт с «ПСЖ»: переговоры с «Пармой» выходят на финишную прямую

Дата публикации: 04-08-2026 12:47

Французский «Пари Сен-Жермен» приблизился к подписанию одного из самых востребованных молодых голкиперов Европы. По информации инсайдера Николо Скиры, вратарь «Пармы» и сборной Японии Дзион Судзуки уже достиг принципиальной договорённости с парижским клубом по условиям личного контракта.

Источник утверждает, что стороны согласовали соглашение, рассчитанное до лета 2031 года. Теперь главным препятствием для завершения сделки остаются переговоры между клубами, которые продолжают обсуждать сумму компенсации.

По данным Скиры, «Парма» оценивает своего основного голкипера в 40 миллионов евро с учётом возможных бонусов. Итальянский клуб не намерен снижать требования, поскольку считает японца одним из своих самых ценных активов.

В свою очередь, руководство «ПСЖ» уже готовит обновлённое предложение. Ранее чемпион Франции направлял в адрес «Пармы» оффер на сумму 33 миллиона евро, однако этого оказалось недостаточно для достижения соглашения.

Парижане рассчитывают как можно скорее приблизить позиции сторон и завершить трансфер до закрытия летнего окна. В клубе рассматривают Судзуки как долгосрочное усиление вратарской линии и одного из самых перспективных голкиперов своего поколения.

Японский футболист выступает за «Парму» с 2024 года. За это время он успел провести 57 матчей в итальянской Серии А, закрепившись в статусе основного вратаря команды и заслужив высокие оценки за стабильную игру.

Не менее важную роль Судзуки играет и в национальной сборной Японии. На его счету уже 28 матчей за главную команду страны, где он также считается первым номером и одним из лидеров нового поколения японских футболистов.

В случае успешного завершения сделки конкуренция в составе «ПСЖ» заметно возрастёт. Сейчас вратарскую линию французского клуба представляет в том числе голкипер сборной России Матвей Сафонов, а возможное появление Судзуки сделает борьбу за место в стартовом составе ещё более напряжённой.