«Ливерпуль» начал переговоры по Забарному: трансфер может стать одним из главных летом

Дата публикации: 04-08-2026 12:48

«Ливерпуль» сделал первый шаг к возможному подписанию центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного. По информации инсайдерского ресурса DaveOCKOP, английский клуб уже провёл предварительные переговоры по поводу потенциального трансфера украинского футболиста.

Как утверждает источник, инициатива в установлении контакта исходила от представителей самого игрока. После того как стало известно об интересе со стороны мерсисайдцев, окружение Забарного оперативно связалось с «Ливерпулем», чтобы обсудить возможные условия сотрудничества.

Несмотря на состоявшиеся переговоры, стороны пока не смогли достичь договорённости. Однако диалог не прекращён, и обсуждение потенциальной сделки продолжается.

Главным препятствием остаётся позиция «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб не намерен легко расставаться с одним из своих ключевых защитников. По данным источника, французский чемпион инвестировал в приобретение Забарного около 63 миллионов евро и не готов рассматривать предложения, которые окажутся значительно ниже этой суммы.

Украинский футболист перебрался в Париж летом 2025 года и за сравнительно короткое время сумел закрепиться в составе команды. За «ПСЖ» он провёл 37 официальных матчей, отметившись одним забитым мячом и став важной частью оборонительной линии.

Контракт защитника с французским клубом действует до лета 2030 года, что даёт «ПСЖ» сильную позицию в переговорах. Руководство парижан не испытывает необходимости срочно продавать игрока и сможет самостоятельно определять условия возможной сделки.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет около 40 миллионов евро. Однако с учётом возраста, действующего контракта и суммы, ранее выплаченной за трансфер, потенциальному покупателю, вероятно, придётся предложить значительно больше.

В ближайшие недели переговоры могут получить новое развитие. Если «Ливерпуль» решит серьёзно побороться за Забарного, английскому клубу предстоит убедить не только самого футболиста, но и руководство «ПСЖ», которое пока не демонстрирует готовности отпускать одного из своих ведущих защитников.