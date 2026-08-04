Footmercato: «Челси» рассматривает аренду Мудрика в «Страсбург»

Дата публикации: 04-08-2026 12:51

Несмотря на возвращение Михаила Мудрика к тренировкам с основной командой «Челси», будущее украинского вингера в лондонском клубе остаётся неопределённым. По информации Footmercato, наиболее вероятным вариантом продолжения его карьеры становится аренда во французский «Страсбург».

Источник утверждает, что после завершения антидопингового разбирательства руководство «Челси» не рассматривает 25-летнего футболиста в качестве одного из ключевых игроков на сезон-2026/2027. Именно поэтому в клубе начали искать вариант, который позволит украинцу регулярно получать игровую практику.

В последние недели интерес к Мудрику проявляли сразу несколько команд. Среди потенциальных претендентов назывался английский «Ковентри», однако сейчас, по данным Footmercato, именно «Страсбург» считается главным кандидатом на подписание вингера.

Французский клуб также заинтересован в сотрудничестве с украинцем и готов рассмотреть вариант аренды. Дополнительным преимуществом для всех сторон является тесная связь между двумя командами.

Дело в том, что «Челси» и «Страсбург» входят в структуру компании BlueCo, которая владеет обоими клубами. Благодаря этому проведение подобных сделок становится значительно проще, а переговоры могут пройти в максимально короткие сроки.

Несколько дней назад Мудрик уже вернулся в расположение лондонской команды. После отмены дисквалификации украинец присоединился к партнёрам на предсезонном турне в Гонконге, где тренерский штаб получил возможность впервые оценить его форму после длительного отсутствия.

Однако, как отмечает источник, участие в тренировках вовсе не означает, что футболист останется в составе «синих» на новый сезон. Руководство клуба и главный тренер Хаби Алонсо продолжают анализировать различные варианты дальнейшего развития ситуации.

Если аренда в «Страсбург» всё же состоится, Мудрик сможет получить стабильную игровую практику в чемпионате Франции и постепенно вернуть оптимальные кондиции после долгого перерыва. В «Челси» рассчитывают, что подобный вариант поможет футболисту вновь выйти на высокий уровень и повысить свои шансы на успешное возвращение в английскую Премьер-лигу в будущем.