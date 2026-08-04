Роналду готовится к свадьбе на Мадейре: среди гостей Хабиб, Макгрегор и мировые звёзды

Дата публикации: 04-08-2026 12:54

Криштиану Роналду готовится к одному из самых важных событий в своей жизни. По информации MMA Weekly, легендарный португальский нападающий уже разослал приглашения на предстоящую свадьбу с Джорджиной Родригес, а список гостей впечатляет количеством мировых знаменитостей.

Источник утверждает, что среди приглашённых оказались сразу две культовые фигуры смешанных единоборств — бывшие чемпионы UFC Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Несмотря на многолетнее противостояние за пределами октагона, оба спортсмена получили приглашение на торжество португальской звезды.

Помимо представителей мира ММА, на свадьбе ожидается появление известных музыкантов и медийных личностей. В числе гостей называются Дрейк, Рианна, Дженнифер Лопес, популярный блогер IShowSpeed, британский телеведущий Пирс Морган, а также другие знаменитости из мира спорта и шоу-бизнеса.

По данным СМИ, церемония бракосочетания состоится уже в ближайшие выходные. Праздник пройдёт на острове Мадейра — родине Криштиану Роналду, где футболист родился и сделал свои первые шаги в карьере.

Официальная часть церемонии запланирована в кафедральном соборе Фуншала. После венчания молодожёны и приглашённые гости отправятся в один из роскошных пятизвёздочных отелей, где состоится праздничный банкет.

Подготовка к мероприятию уже повлияла на работу гостиницы. По информации источников, руководство отеля заранее уведомило постояльцев о временном закрытии двух этажей и нескольких барных зон в пятницу и субботу, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности и приватности для гостей.

История отношений Роналду и Джорджины Родригес продолжается с 2016 года. За это время пара стала одной из самых известных в мировом спорте, а предложение руки и сердца футболист сделал своей избраннице в 2025 году.

Предстоящая свадьба обещает стать одним из самых громких светских событий года, объединив на одном празднике звёзд мирового футбола, единоборств, музыки и индустрии развлечений.