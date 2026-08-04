Названы клубы, которые хотят подписать Виктора Цыганкова уже этим летом

Дата публикации: 04-08-2026 12:56

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. По информации журналиста Игоря Цыганика, интерес к одному из лидеров «Жироны» проявляют сразу несколько зарубежных клубов, рассматривающих возможность его приобретения.

Наиболее предметное внимание к украинскому футболисту проявляют представители турецкой Суперлиги и американской МЛС. Среди основных претендентов называются «Трабзонспор» и «Нью-Йорк Сити», которые внимательно следят за развитием ситуации вокруг 28-летнего хавбека.

Однако главным препятствием для потенциального трансфера остаётся позиция испанского клуба. Руководство «Жироны» не исключает продажу одного из своих ведущих игроков, но рассчитывает получить за него около 10 миллионов евро и пока не намерено пересматривать свои финансовые требования.

Как отмечает источник, самого Цыганкова подобная оценка не устраивает. Футболист считает, что его трансферная стоимость должна быть выше, однако не собирается обострять ситуацию или добиваться ухода любой ценой.

Сообщается, что украинец намерен обсудить своё будущее с руководством клуба и постараться найти компромиссное решение, которое устроит все стороны. На данный момент речи о конфликте между игроком и «Жироной» не идёт.

Дополнительным фактором становится срок действующего контракта полузащитника. Соглашение Цыганкова с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года, однако уже через шесть месяцев он получит право вести переговоры с другими командами и подписывать предварительные контракты в соответствии с международными футбольными правилами.

Именно поэтому нынешнее трансферное окно может стать для «Жироны» одной из последних возможностей заработать на продаже украинского игрока, если стороны не договорятся о продлении сотрудничества.

В ближайшие недели ситуация вокруг будущего Цыганкова может получить новое развитие. Если интерес со стороны зарубежных клубов перерастёт в официальные предложения, руководству каталонской команды предстоит принять решение — сохранить одного из лидеров состава или согласиться на трансфер при выполнении своих финансовых условий.