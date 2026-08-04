«Аякс» усилился Марком-Андре тер Штегеном перед новым сезоном

Дата публикации: 04-08-2026 12:58

Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании одного из самых известных вратарей Европы. Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в нидерландском клубе, перейдя из «Барселоны» на правах аренды.

О завершении сделки сообщила пресс-служба «Аякса». Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона, после чего футболист должен вернуться в расположение каталонского клуба, если стороны не договорятся о дальнейшем сотрудничестве.

Для тер Штегена этот переход станет возможностью вновь получить стабильную игровую практику после непростого прошлого сезона. Вторую половину кампании-2025/2026 немец провёл в аренде в «Жироне», однако полноценно проявить себя не смог из-за проблем со здоровьем.

Полученная травма серьёзно ограничила участие опытного голкипера в матчах. За время выступлений в составе «Жироны» он появился на поле всего два раза, после чего вновь оказался вне игры.

Марк-Андре тер Штеген выступал за «Барселону» с 2014 года и за это время стал одним из символов каталонского клуба. На протяжении многих сезонов немец являлся основным вратарём команды, выиграв вместе с ней множество национальных и международных трофеев.

В «Аяксе» рассчитывают, что опыт одного из лучших европейских голкиперов поможет команде решить задачу возвращения в число лидеров нидерландского футбола и успешно выступить на международной арене.

Минувший сезон оказался для амстердамцев крайне непростым. Команда завершила чемпионат Нидерландов лишь на пятом месте, завершила выступление в национальном Кубке на стадии 1/8 финала и не смогла преодолеть общий этап Лиги чемпионов.

В новом сезоне «Аякс» будет представлять Нидерланды в Лиге конференций. Руководство клуба надеется, что приглашение такого опытного футболиста, как тер Штеген, укрепит оборону команды и поможет вернуть её к борьбе за высокие места как на внутренней, так и на европейской арене.