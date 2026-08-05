Старт Q3 Лиги чемпионов: неожиданный провал «Лиона» и яркие матчи игрового дня

Дата публикации: 05-08-2026 11:35

В квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027 стартовал третий отборочный раунд. Во вторник, 4 августа, были сыграны первые восемь матчей стадии Q3, которые подарили сразу несколько громких сенсаций, результативные встречи и драматичные развязки.

Одним из главных событий вечера стало неожиданное поражение французского «Лиона». Команда уступила пражской «Спарте» со счётом 1:2 и теперь подходит к ответной встрече в роли догоняющей. Французский клуб открыл счёт благодаря автоголу соперника перед самым перерывом, однако во втором тайме хозяева перевернули игру усилиями Матея Ринеша и Джона Меркадо. Дополнительным ударом для гостей стал нереализованный пенальти Корентена Толиссо.

Не менее драматичным получился матч в Швеции, где братиславский «Слован» вырвал победу над «Мьельбю» — 2:1. Шведская команда вышла вперёд после реализованного пенальти Эллиота Страуда, однако словаки нашли силы на камбэк. На 78-й минуте Сулейман Камара сравнял счёт после передачи украинского форварда Николая Кухаревича. Уже в компенсированное время Манассе Кианга забил победный мяч, принеся гостям важнейший успех перед домашним ответным матчем. Кухаревич начал встречу в стартовом составе и был заменён сразу после голевой передачи, тогда как украинский полузащитник Даниил Игнатенко остался в запасе.

Самую убедительную победу игрового дня одержало загребское «Динамо». Хорватский чемпион практически гарантировал себе выход в следующий раунд, разгромив литовский «Кауно Жальгирис» со счётом 5:0. Забитыми мячами отметились Миха Зайц, Скотт Маккенна, Матео Лисица, Лука Стойкович и Лукас Качавенда.

Настоящий футбольный спектакль зрители увидели в Бельгии, где «Юнион Сент-Жилуаз» и норвежский «Буде-Глимт» сыграли вничью 3:3. Хозяева дважды уступали по ходу встречи, затем сравняли счёт, а развязка наступила уже в компенсированное время. Рауль Флоруц оформил дубль, ещё один мяч за бельгийцев забил Промис Дэвид, тогда как в составе гостей отличились Патрик Берг, Ульрик Блумберг и Один Лурас Бьортуфт.

Минимального преимущества добились сразу два клуба. Болгарский «Левски» вырвал победу над казахстанским «Кайратом» благодаря голу Сержиньо на второй компенсированной минуте — 1:0. С таким же счётом израильский «Хапоэль Беэр-Шева» обыграл белградскую «Црвену Звезду», а единственный мяч встречи ещё в первом тайме забил Захи Ахмед.

Армянский «Арарат-Армения» также сумел начать противостояние с победы, одолев словенский «Целе» со счётом 2:1. После реализованного пенальти Свита Сешлара хозяева ответили точными ударами Артура Серобяна и Карлоса Франсы.

Единственным матчем дня, в котором зрители не увидели голов, стала встреча греческого «Олимпиакоса» и нидерландского «Неймегена». Команды завершили первый поединок нулевой ничьей, оставив все вопросы открытыми перед ответной игрой.

5 августа состоятся ещё два первых матча третьего квалификационного раунда. Датский «Орхус» примет азербайджанский «Сабах», а турецкий «Фенербахче» на своём поле встретится с австрийским «Штурмом».

Ответные встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 11 августа. Победители двухматчевых противостояний продолжат борьбу в решающем раунде квалификации, тогда как проигравшие по Пути чемпионов отправятся в плей-офф Лиги Европы, а команды, выбывшие по Пути представителей лиг, автоматически получат место в основном этапе второго по значимости еврокубка.

Напомним, чемпион Украины донецкий «Шахтёр» благодаря высокому клубному рейтингу напрямую квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов. Групповой этап турнира стартует 8 сентября, а финал состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.