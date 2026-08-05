ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в серии пенальти на старте Кубка России

Дата публикации: 05-08-2026 11:37

Первый тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России подарил болельщикам напряжённое московское дерби. «Локомотив» и ЦСКА не смогли определить победителя в основное время, завершив встречу со счётом 1:1, однако дополнительное очко по итогам серии пенальти досталось армейцам.

Матч прошёл на «РЖД Арене» в Москве под руководством арбитра Андрея Прокопова и держал интригу до самого финального свистка.

Первый тайм завершился в пользу гостей. На 40-й минуте полузащитник ЦСКА Матеус Рейс воспользовался своим моментом и вывел красно-синих вперёд, обеспечив своей команде преимущество перед перерывом.

Во второй половине встречи армейцы были близки к тому, чтобы удержать минимальный перевес и начать турнир с победы в основное время. Однако «Локомотив» сумел спасти матч буквально в последние мгновения.

Когда казалось, что финальный свисток уже близок, защитник железнодорожников Александр Сильянов отличился на второй компенсированной минуте и восстановил равновесие. Гол на 90+2-й минуте перевёл определение победителя в серию послематчевых пенальти.

В исполнении одиннадцатиметровых увереннее оказались футболисты ЦСКА. Армейцы реализовали все пять своих попыток и выиграли серию со счётом 5:4, заработав дополнительное очко по регламенту турнира.

В другом матче квартета D «Ростов» уверенно разобрался с тольяттинским «Акроном». Команда с берегов Дона отправила в ворота соперника четыре безответных мяча и стала единоличным лидером группы после стартового тура.

Следующие встречи в этой группе состоятся 18 августа. «Локомотив» попытается набрать первые очки в домашнем поединке против «Ростова», а ЦСКА сыграет с «Акроном», рассчитывая закрепить успешный старт в турнире.

Действующим обладателем Кубка России остаётся московский «Спартак». В решающем матче прошлого сезона красно-белые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), а затем оказались точнее в серии пенальти, завоевав трофей.