«Трабзонспор» подтвердил переговоры с Мохамедом Салахом

Дата публикации: 05-08-2026 11:39

Будущее Мохамеда Салаха после ухода из «Ливерпуля» постепенно проясняется. Турецкий «Трабзонспор» официально подтвердил, что ведёт переговоры с легендарным египетским нападающим, который этим летом стал свободным агентом.

Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой клуба в социальной сети X. Таким образом, турецкая команда впервые официально подтвердила информацию о контактах с одним из самых известных футболистов современности.

Ещё недавно руководство «Трабзонспора» избегало конкретных заявлений. Президент клуба Эртугрул Доган, комментируя многочисленные слухи, подчёркивал, что никаких окончательных договорённостей на тот момент достигнуто не было. Он также обещал сразу сообщить болельщикам и журналистам, если переговоры перейдут в активную фазу.

Теперь ситуация изменилась. Клуб подтвердил факт общения со стороной футболиста, что свидетельствует о серьёзности намерений турецкой команды.

По данным местных СМИ, переговоры находятся на продвинутой стадии. Ранее сообщалось, что Салах уже согласовал основные условия личного контракта, который может быть рассчитан на два сезона. Официального подтверждения этой информации пока не последовало, однако вероятность заключения сделки заметно возросла.

Мохамед Салах завершил своё выступление за «Ливерпуль» по окончании прошлого сезона. Египтянин покинул английский клуб после девяти лет, проведённых на «Энфилде», став свободным агентом.

За время карьеры в составе мерсисайдцев Салах превратился в одного из самых успешных игроков в истории клуба. Он завоевал множество трофеев, неоднократно становился лучшим бомбардиром команды и вошёл в число главных легенд современной эпохи «Ливерпуля».

Если стороны смогут согласовать оставшиеся детали соглашения, переход Салаха станет одним из самых громких трансферов в истории турецкого футбола и одним из главных событий нынешнего летнего трансферного окна.