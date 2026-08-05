Официально: «Спартак» отправил Ливая Гарсию в аренду в «Панатинаикос»

Дата публикации: 05-08-2026 11:42

Московский «Спартак» официально подтвердил уход Ливая Гарсии. Нападающий сборной Тринидада и Тобаго продолжит нынешний сезон в составе греческого «Панатинаикоса», который арендовал футболиста с возможностью последующего полноценного выкупа.

О завершении сделки красно-белые сообщили в своём официальном телеграм-канале. В клубе уточнили, что соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право греческой команды приобрести игрока на постоянной основе после завершения аренды.

В «Спартаке» также пожелали форварду успешного выступления в чемпионате Греции, где он уже имеет опыт игры и хорошо знаком с местным футболом.

Переезд в «Панатинаикос» открывает для Гарсии возможность получить больше игровой практики и вновь выйти на свой лучший уровень. В греческом клубе рассчитывают, что нападающий поможет команде в борьбе за высокие места в национальном первенстве и успешное выступление в еврокубках.

Ливай Гарсия присоединился к «Спартаку» в 2025 году и за время выступлений в составе московской команды принял участие в 33 официальных матчах сезона-2025/2026.

За этот период форвард записал на свой счёт семь забитых мячей и пять результативных передач, регулярно появляясь в составе красно-белых и в чемпионате России, и в кубковых турнирах.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в семь миллионов евро. Если Гарсия сумеет проявить себя в новой команде, «Панатинаикос» сможет воспользоваться предусмотренной договором опцией выкупа.

Для самого игрока аренда становится шансом перезапустить карьеру и вновь заявить о себе в чемпионате, где он уже успел зарекомендовать себя до переезда в российскую Премьер-лигу.