«Ливерпуль» вступил в борьбу за талант «ПСЖ»: Мбайе уже сделал свой выбор

Дата публикации: 05-08-2026 11:46

«Ливерпуль» включился в борьбу за одного из самых перспективных молодых игроков французского футбола. По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже установил контакт с известным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы вингера «Пари Сен-Жермен» Ибрагима Мбайе.

Как утверждает источник, мерсисайдцы пока не направили официальное предложение французскому клубу, однако переговорный процесс уже начался. Контакт со стороной футболиста рассматривается как первый шаг к возможному трансферу.

Сообщается, что сам 18-летний сенегальский вингер положительно оценивает перспективу переезда на «Энфилд». Проект нового главного тренера «Ливерпуля» Андони Ираолы произвёл на игрока сильное впечатление, поэтому именно английский клуб сейчас считается для него приоритетным вариантом продолжения карьеры.

До появления интереса со стороны «Ливерпуля» главным претендентом на талантливого футболиста считался леверкузенский «Байер». Немецкий клуб в течение нескольких дней вёл активные переговоры с «ПСЖ», рассчитывая договориться о трансфере благодаря хорошим отношениям между руководителями обеих команд.

Ранее Мбайе также был близок к переходу в «РБ Лейпциг». Однако сделка сорвалась после того, как французский клуб не смог оформить трансфер вингера Яна Диоманда. Изменение планов «ПСЖ» автоматически поставило на паузу и переход молодого сенегальца в немецкий клуб.

Несмотря на юный возраст, Мбайе уже успел получить опыт выступлений на самом высоком уровне. Воспитанник академии «ПСЖ» провёл за основную команду 42 официальных матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Контракт футболиста с чемпионом Франции действует до лета 2028 года, поэтому парижский клуб сохраняет сильные позиции в возможных переговорах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость перспективного вингера составляет около 30 миллионов евро.

В ближайшее время ситуация вокруг Мбайе может стать одной из самых обсуждаемых на трансферном рынке. Если «Ливерпуль» перейдёт к официальным переговорам с «ПСЖ», английскому клубу предстоит выдержать серьёзную конкуренцию за одного из самых талантливых молодых игроков Европы.