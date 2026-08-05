Криштиану Роналду показал свою роскошную коллекцию автомобилей

Дата публикации: 05-08-2026 11:49

Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания поклонников, однако на этот раз поводом стали не его футбольные достижения. Легендарный португальский нападающий поделился в социальных сетях серией фотографий, на которых продемонстрировал свою впечатляющую коллекцию автомобилей.

Под публикацией 41-летний форвард оставил короткую подпись: «Мои игрушки», сопроводив её эмодзи ракеты. Пост мгновенно привлёк внимание миллионов подписчиков и вызвал активное обсуждение среди болельщиков по всему миру.

Одной из первых на публикацию отреагировала сестра футболиста Катя Авейру. В комментариях она подчеркнула, что роскошный автопарк стал заслуженной наградой за многолетний труд брата.

«Это плоды твоей работы. И это факт», — написала Авейру, поддержав знаменитого футболиста.

Криштиану Роналду давно известен своей страстью к эксклюзивным автомобилям. На протяжении карьеры он неоднократно пополнял коллекцию редкими и дорогостоящими моделями, которые регулярно становятся предметом обсуждения в спортивных и автомобильных СМИ.

При этом португалец продолжает демонстрировать высокий уровень не только за пределами поля, но и в официальных матчах. В минувшем сезоне в составе «Аль-Насра» он принял участие в 37 встречах во всех турнирах, записав на свой счёт 30 забитых мячей и три результативные передачи.

Уверенно Роналду выступил и на чемпионате мира 2026 года. За пять матчей турнира капитан сборной Португалии трижды поражал ворота соперников, вновь подтвердив свой статус одного из лучших бомбардиров современности.

За годы карьеры Криштиану собрал уникальную коллекцию титулов и личных достижений. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, стал чемпионом Европы в 2016 году, дважды завоевал трофей Лиги наций, а также пять раз признавался обладателем «Золотого мяча».

Кроме того, Роналду остаётся рекордсменом по количеству голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира, продолжая пополнять своё наследие как один из величайших футболистов в истории мирового спорта.