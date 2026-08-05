Винисиус раскрыл требования Моуринью и рассказал, как проходит подготовка «Реала»

Дата публикации: 05-08-2026 11:51

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как проходит подготовка команды к новому сезону, а также поделился первыми впечатлениями от совместной работы с главным тренером Жозе Моуринью.

По словам бразильского футболиста, предсезонный этап складывается максимально продуктивно. Игрок отметил, что уже успел познакомиться с новичками команды, адаптироваться к требованиям нового наставника и полностью сосредоточился на интенсивной работе перед стартом официальных матчей.

Особое внимание Винисиус уделил словам Моуринью, который, по его признанию, не требует менять стиль игры. Напротив, португальский специалист хочет видеть прежнего Винисиуса — эмоционального, уверенного в себе и способного решать эпизоды за счёт индивидуального мастерства.

Футболист подчеркнул, что главной задачей тренировочного процесса сейчас является качественная физическая подготовка. В клубе стремятся снизить риск травм по ходу сезона, чтобы тренерский штаб мог рассчитывать на максимально широкий состав в ключевые моменты кампании.

Винисиус также рассказал о насыщенном графике тренировок. По его словам, команда работает с высокими нагрузками: некоторые дни включают сразу две полноценные тренировки, а в другие футболисты совмещают занятия в тренажёрном зале с упражнениями на выносливость и силу.

Бразилец признался, что после подобных тренировок игроки ощущают серьёзную усталость, однако именно такой режим должен помочь команде выйти на оптимальную форму к началу сезона.

Высказывание Винисиуса прозвучало на фоне продолжающихся разговоров о его будущем. В последние недели европейские СМИ активно обсуждают возможный уход одного из лидеров «Реала», а интерес к нему проявляет лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов рассмотреть продажу бразильца лишь в случае предложения, превышающего 150 миллионов евро. При этом английский клуб рассматривает Винисиуса как главную трансферную цель нынешнего лета.

Несмотря на многочисленные слухи, сам футболист полностью сосредоточен на подготовке к новому сезону и продолжает работать под руководством Жозе Моуринью, рассчитывая вновь стать одним из ключевых игроков мадридской команды.