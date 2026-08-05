Вальдано рассказал, почему жизнь Марадоны превратилась в трагедию

Дата публикации: 05-08-2026 11:53

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Аргентины Хорхе Вальдано поделился воспоминаниями о Диего Марадоне, рассказав о многолетней дружбе с легендарным футболистом и о том, почему, по его мнению, жизнь чемпиона мира завершилась столь трагично.

По словам Вальдано, их связывали не только совместные выступления за национальную команду, но и крепкие личные отношения. После завершения матчей они продолжали регулярно общаться: Марадона приезжал к нему в Мадрид, а сам Вальдано неоднократно навещал друга в Неаполе.

Со временем их общение стало менее тесным, однако бывший форвард подчёркивает, что всегда относился к Диего с большим уважением и теплотой.

Размышляя о судьбе Марадоны, Вальдано отметил, что огромная популярность пришла к нему слишком рано. По его мнению, статус национального героя, который будущий чемпион мира получил ещё подростком, стал тяжёлым испытанием и оказал серьёзное влияние на всю дальнейшую жизнь футболиста.

Бывший игрок считает, что многолетняя борьба Марадоны с зависимостями постепенно разрушила его привычный уклад жизни. Он напомнил, что сам Диего неоднократно открыто признавал наличие этой проблемы, которая в итоге привела к тяжёлым последствиям.

При этом Вальдано сравнил жизненный путь Марадоны с карьерой Лионеля Месси. По его словам, нынешний лидер аргентинского футбола сумел сохранить внутреннее спокойствие и опереться на семью, тогда как Марадона оказался в гораздо более сложной жизненной ситуации.

Особенно эмоционально бывший нападающий высказался о последних днях жизни своего друга. Он признался, что самым тяжёлым воспоминанием для него остаётся мысль о том, что человек, которого после смерти оплакивала вся Аргентина, ушёл из жизни в одиночестве.

Вальдано подчеркнул, что, по его убеждению, Марадона не заслуживал такого финала и покинул этот мир слишком рано.

Диего Марадона навсегда останется одной из величайших фигур в истории мирового футбола. За свою карьеру он выиграл чемпионат мира 1986 года в составе сборной Аргентины, дважды становился чемпионом Италии с «Наполи», завоевал Кубок УЕФА, а также выиграл национальные титулы и кубковые турниры в Аргентине и Испании, оставив после себя наследие, которое продолжает вдохновлять новые поколения футболистов.