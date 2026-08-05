Блаттер призвал впервые в истории доверить руководство ФИФА женщине

Дата публикации: 05-08-2026 11:55

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с неожиданной инициативой, предложив впервые в истории мирового футбола доверить руководство организацией женщине. По мнению экс-главы ФИФА, следующим президентом должна стать руководитель Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс.

Блаттер высоко оценил деятельность норвежской функционерки, подчеркнув её независимую позицию по ключевым вопросам мирового футбола. По его словам, Клавенесс неоднократно демонстрировала готовность отстаивать собственное мнение и не поддаваться общим настроениям, что вызывает у него большое уважение.

Экс-президент ФИФА заявил, что настало время серьёзных перемен в системе управления международным футболом. Он считает, что именно женщина должна возглавить организацию и открыть новую страницу в её истории.

Лисе Клавенесс хорошо известна в футбольном мире не только как руководитель, но и как бывшая профессиональная футболистка. На протяжении своей игровой карьеры она защищала цвета сборной Норвегии, проведя за национальную команду 73 матча в период с 1997 по 2011 год.

После завершения выступлений Клавенесс перешла к административной работе, а в 2022 году была избрана президентом Норвежской футбольной ассоциации. За время работы на этой должности она неоднократно выступала с инициативами по вопросам прозрачности управления, развития футбола и соблюдения этических принципов.

Заявление Блаттера прозвучало на фоне усиливающегося давления на нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино. Ранее The Times сообщила, что руководитель международной федерации сталкивается с серьёзной критикой со стороны представителей крупнейших футбольных организаций, а его дальнейшее пребывание на посту оказалось под вопросом.

На этом фоне всё чаще обсуждаются возможные кандидаты, способные возглавить ФИФА после следующих выборов. Очередной президент организации будет избран 18 марта 2027 года на конгрессе, который состоится в Рабате — столице Марокко.

Если предложение Блаттера получит широкую поддержку, мировой футбол может стать свидетелем исторического события: впервые с момента основания ФИФА организацию возглавит женщина. Это станет одним из самых значимых изменений в системе управления международным футболом за всю её историю.