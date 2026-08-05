Романо: «Арсенал» договорился о трансфере Бруно Гимарайнса за почти €88 млн

Дата публикации: 05-08-2026 11:57

Лондонский «Арсенал» завершил работу над одним из самых ожидаемых трансферов нынешнего лета. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» достигли окончательной договорённости с «Ньюкасл Юнайтед» о переходе полузащитника сборной Бразилии Бруно Гимарайнса.

Источник сообщает, что переговоры между клубами продолжались длительное время, однако сторонам удалось согласовать все ключевые условия сделки. Личные договорённости с самим футболистом были достигнуты ещё в июле, поэтому после согласования суммы компенсации трансфер вышел на финальную стадию.

По данным Романо, «Арсенал» заплатит за 28-летнего хавбека 75 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 87,75 миллиона евро. Эта сделка станет одной из крупнейших на европейском трансферном рынке нынешнего межсезонья.

В клубе рассчитывают, что бразилец станет важнейшей частью команды Микеля Артеты. Гимарайнс способен одинаково эффективно действовать как в разрушении атак соперника, так и в организации игры, что делает его универсальным футболистом для центральной линии.

За время выступлений в составе «Ньюкасла» полузащитник зарекомендовал себя как один из лучших игроков английской Премьер-лиги на своей позиции. В прошлом сезоне чемпионата Англии он провёл 29 матчей, забив девять голов и записав на свой счёт пять результативных передач.

Кроме успешной игры во внутреннем первенстве, бразилец получил опыт выступлений в Лиге чемпионов. В главном европейском клубном турнире он принял участие в семи матчах, подтвердив свой высокий уровень на международной арене.

Приглашение Гимарайнса стало ещё одним свидетельством серьёзных амбиций «Арсенала» перед новым сезоном. Руководство клуба продолжает усиливать состав, стремясь предоставить Микелю Артете команду, способную бороться за чемпионский титул в Англии и добиться максимальных результатов в еврокубках.

После завершения всех формальностей Бруно Гимарайнс присоединится к новой команде и начнёт подготовку к дебюту в составе «канониров». Болельщики лондонского клуба уже называют этот трансфер одним из самых значимых приобретений команды за последние годы.