Официально: Мохамед Салах прилетел в Турцию для подписания контракта с «Трабзонспором»

Дата публикации: 05-08-2026 12:00

Мохамед Салах сделал ещё один шаг к продолжению карьеры в чемпионате Турции. Египетский нападающий уже прибыл в страну, где в ближайшее время должен завершить оформление своего перехода в «Трабзонспор».

О приезде звёздного форварда официально сообщила пресс-служба турецкого клуба в социальной сети X. Появление Салаха в Турции фактически подтверждает, что стороны находятся на финальном этапе сделки.

По информации СМИ, все основные условия сотрудничества уже согласованы. Ожидается, что 34-летний футболист подпишет с «Трабзонспором» контракт сроком на два сезона, после чего клуб официально объявит о его переходе.

Для Салаха это станет началом новой главы в карьере после девяти ярких лет, проведённых в составе английского «Ливерпуля». Этим летом один из лучших футболистов в истории мерсисайдского клуба покинул команду в статусе свободного агента.

За годы выступлений на «Энфилде» египтянин стал настоящей легендой клуба и сыграл ключевую роль в одном из самых успешных периодов современной истории «Ливерпуля».

Вместе с английской командой Салах дважды выигрывал Премьер-лигу, завоевал титул победителя Лиги чемпионов, стал обладателем клубного чемпионата мира, Кубка Англии, двух Кубков английской лиги, Суперкубка Англии и Суперкубка УЕФА.

Теперь опытный форвард готовится к новому вызову. В «Трабзонспоре» рассчитывают, что его опыт, лидерские качества и высокая результативность помогут команде бороться за чемпионский титул и успешно выступить на международной арене.

Официальное подписание контракта ожидается в ближайшее время после завершения медицинского обследования и оформления всех необходимых документов. Переход Салаха уже называют одним из самых громких трансферов в истории турецкого футбола и одним из главных событий нынешнего летнего трансферного окна.