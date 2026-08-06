Спартак без шансов разобрался с Оренбургом и возглавил группу Кубка России

Дата публикации: 06-08-2026 08:27

Московский «Спартак» с убедительной победы начал выступление на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На домашнем стадионе «Лукойл Арена» красно-белые не оставили шансов «Оренбургу», отправив в ворота соперника пять мячей — 5:1.

Команда Деяна Станковича захватила инициативу с первых минут и воплотила своё преимущество в гол на 26-й минуте. Отличился Пабло Солари, открывший счёт после одной из атак хозяев. Незадолго до перерыва москвичи получили право на пенальти: Солари заработал одиннадцатиметровый, а Манфред Угальде уверенно реализовал удар, удвоив преимущество своей команды.

Во втором тайме «Спартак» продолжил доминировать. На 52-й минуте Угальде оформил дубль, доведя счёт до крупного. Позже к списку авторов голов присоединился Наиль Умяров, который на 78-й минуте точно завершил атаку красно-белых.

«Оренбург» сумел избежать сухого поражения благодаря точному удару Рената Голыбина на 80-й минуте, однако интригу этот гол не вернул. Уже спустя четыре минуты нападающий Павел Полех забил свой первый мяч за основную команду «Спартака», поставив эффектную точку в матче — 5:1.

По итогам стартового тура группы A «Спартак» набрал три очка и вместе с московской «Родиной» возглавил турнирную таблицу. «Рубин» и «Оренбург» начали турнир без набранных баллов.

Красно-белые подходят к новому розыгрышу Кубка России в статусе действующего обладателя трофея. В прошлом сезоне москвичи выиграли Суперфинал, одолев «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Наибольшее число побед в истории турнира по-прежнему принадлежит ЦСКА и «Локомотиву», которые завоёвывали Кубок России по девять раз.