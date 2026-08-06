Судьбу матча «Факела» и «Динамо» решил трагический автогол в концовке

Дата публикации: 06-08-2026 08:29

Московское «Динамо» успешно стартовало в новом розыгрыше Пути РПЛ Фонбет Кубка России, однако победа над «Факелом» получилась максимально непростой. Исход встречи в Воронеже определился лишь в компенсированное время, когда хозяева допустили роковую ошибку в собственной штрафной.

На протяжении почти всего матча команды не могли подобрать ключи к обороне друг друга. Несмотря на несколько опасных моментов с обеих сторон, зрители на стадионе «Факел» долгое время не увидели забитых мячей. Казалось, что соперникам предстоит определить победителя в серии пенальти, однако развязка оказалась неожиданной.

На второй компенсированной минуте защитник воронежского клуба Игорь Юрганов неудачно сыграл у своих ворот и отправил мяч в собственную сетку. Автогол стал единственным результативным эпизодом встречи и принёс «Динамо» победу со счётом 1:0.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Михаилом Плиско из Ленинградской области. Благодаря этой победе бело-голубые заработали первые три очка на групповом этапе.

Помимо «Факела» и «Динамо», в квартете B выступают действующий чемпион России «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Борьба за выход в следующую стадию турнира только начинается, и каждая потеря очков может сыграть решающую роль.

Напомним, действующим обладателем Кубка России остаётся московский «Спартак». В решающем матче предыдущего розыгрыша красно-белые одолели «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Самыми титулованными клубами в истории турнира остаются ЦСКА и «Локомотив», в активе которых по девять побед в Кубке России.